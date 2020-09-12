«التجارى الدولى» و«دلتا مصر» يقدمان من خلال «سهل» أول طريقة دفع إلكترونية لشحن كروت عداد الكهرباء مسبق الدفع

أعلن البنك التجارى الدولي ــ مصر CIB – أكبر بنك قطاع خاص فى مصر – عن توقيع اتفاقية مع شركة دلتا مصر للمدفوعات، الشركة الرائدة المتخصصة فى مجال المدفوعات. وبموجب هذه الاتفاقية سوف يتمكن عملاء المحفظة الذكية من CIB بشحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع ودفع فواتير الكهرباء من خلال تطبيق سهل على الهاتف المحمول.

تطبيق سهل يتيح للمواطنين شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عبر أى هاتف محمول يدعم تكنولوجيا NFC التى تسمح بالتواصل اللاسلكى قريب المدى، بالإضافة إلى خدمة سداد فواتير الكهرباء. ويتيح التطبيق أيضا للمواطنين معرفة قيمة استهلاكهم فى الشهور المختلفة، ومعرفة الشهور التى يزيد أو يقل فيها معدل الاستهلاك.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة هى الأولى من نوعها بين مقدمى المحافظ الإلكترونية فى مصر لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، وهى متاحة حاليا فقط لعدادات شركة جلوبال ترونكس والهواتف وبطاقات الكهرباء التى تعمل بها خاصية NFC.

من جانبه صرح محمد فرج نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بالبنك التجارى الدوليــمصر:” أنه من خلال الشراكات الهامة مع شركات رائدة مثل شركة دلتا مصر للمدفوعات نستطيع بنجاح تقديم خدمات مبتكرة ومتعددة لعملائنا الحاليين والجدد كى نعزز تجاربهم فى استخدام المحفظة الذكية من CIB. وتتيح هذه الشراكة لعملاء المحفظة الذكية من CIB طريقة دفع جديدة وهى تعتبر الأولى من نوعها بين مقدمى المحافظ الإلكترونية فى مصر والتى ستمكّن العملاء من شحن كارت الكهرباء مسبق الدفع بكل سهولة من خلال تطبيق سهل.

وقد قام البنك خلال الفترة الماضية باتخاذ جميع الإجراءات لتوفير تجربة بنكية سهلة وآمنة لجميع شرائح المجتمع، وذلك عبر توفير أفضل الحلول الرقمية، إلى جانب إلغاء الرسوم والمصروفات على معظم معاملات المحفظة الذكية لمدة 6 شهور وزيادة الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 30 ألف جنيه، طبقا لتعليمات البنك المركزى. بالإضافة إلى ذلك، قام بإطلاق خاصية التسجيل الذاتى برسالة نصية قصيرة على المحفظة الذكية لعملاء البنك وغير عملاء البنك.

وأستطرد: أن المحفظة الذكية من CIB هى المحفظة البنكية الرائدة فى مصر بسبب توفير خدمات مبتكرة لعملائنا وهذا من خلال شراكتنا الاستراتيجية أو من خلال تقديم منتجات تلبى توقعات عملائنا. ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا COVIDــ19 وفى ظل جهودنا المبتكرة وشراكاتنا لتقديم أفضل تجربة رقمية للخدمات المالية، وصل معدل نشاط المحفظة الذكية CIB Smart Wallet إلى 21٪، ليمثل بذلك أعلى معدل نشاط فى السوق المصرية.

تطبيق المحفظة الذكية هو أسهل وأسرع طريقة لتنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات المالية فى أى وقت ومن أى مكان.