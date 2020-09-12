برلين تعتزم مواصلة الحديث مع الصين بشأن صادرات لحوم الخنازير

عقب الحظر الذي فرضته الصين على استيراد لحوم الخنازير الألمانية؛ بسبب حمى الخنازير الأفريقية، أعلنت وزارة الزراعة الألمانية عزمها مواصلة تعزيز الفرص التجارية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة، اليوم السبت، ردا على استفسار في برلين إن الوزارة على اتصال بالحكومة الصينية للتوصل إلى اتفاق إقليمي.

وبحسب البيانات، يهدف الاتفاق إلى قصر وقف استيراد لحوم الخنازير من ألمانيا على المناطق الألمانية المتضررة من حمى الخنازير الأفريقية، وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوزارة أن الجانب الصيني أعلن حظر الاستيراد.

وعقب ظهور أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في ألمانيا، فرضت الصين حظرا على استيراد لحوم الخنازير من هناك، حسبما أعلنت إدارة الجمارك الصينية اليوم السبت.

وأكدت أن الصين هي أكبر مشترِ للحوم الخنازير من ألمانيا.

وكانت وزارة الزراعة الألمانية، أعلنت ردا على استفسار في وقت سابق اليوم أنها لم تتلق خطابا بذلك من الجانب الصيني حتى الآن.

وجاء الحظر بعد يومين من اكتشاف المرض لأول مرة، وهو مرض قاتل للخنازير ولكنه غير ضار بالبشر، وقد نفق خنزير بري في ولاية براندنبورج الألمانية بالقرب من الحدود مع بولندا.

وتعتبر الصين أكبر مستهلك للحوم الخنازير في العالم، ومنذ أن اضطرت إلى مكافحة تفشي حمى الخنازير على نطاق واسع في أواخر عام 2018، اتخذت البلاد إجراءات صارمة في هذا الصدد. ونفق أكثر من 100 مليون خنزير أو تم ذبحها في الصين العام الماضي.

ويجري حاليا إقامة سياج حول موقع الخنزير البري النافق في براندنبورج، وأقيم سياج كهربائي متحرك بطول ١٢ كم، منذ أمس الجمعة في منطقة أساسية بطول ثلاثة كيلومترات حول الموقع. ومن المقرر الانتهاء من بناء السياج اليوم السبت، كما أعلنت منطقتا شبري -نيسه وأودر - شبري.