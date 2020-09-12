 تشييع جثمان المخرج علي رجب ودفنه بمسقط رأسه في الإسكندرية - بوابة الشروق
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تشييع جثمان المخرج علي رجب ودفنه بمسقط رأسه في الإسكندرية

محمد عباس
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 7:20 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 7:20 م

يشيع جثمان المخرج السينمائى على رجب، من أحد مساجد منطقة المنيل، بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء، اليوم، ليدفن بمسقط رأسه في مدينة الإسكندرية.

وتوفى قبل قليل المخرج السينمائى علي رجب، عن عمر 56 عاما، وذلك في منزل الشاعر أحمد شتا، حيث شعر بتعب شديد أثناء طريقه إليه.

المخرج علي رجب قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة ومنها، «شجيع السيما»، و«صايع بحر»، و«خالتى فرنسا»، و«سيد العاطفى»، و«كركر»، و«الأجندة الحمراء»، و«بلطية العايمة»، وعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين.

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