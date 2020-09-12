يعقد صندوق النقد العربي اجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، غدا الأحد بمشاركة كريستين لاجار رئيس البنك المركزي الأوروبي، والمدير السابق لصندوق النقد الدولي، بحسب موقع الصندوق العربي الإلكتروني.

ويشارك في الدورة ٤٤ التي تعقد افتراضيا، الدكتور محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في اليانز، ولويز دي سيلفا نائب رئيس بنك التسويات الدولي.

ويناقش بالإضافة إلى آثار كورونا، الخيارات في السياسات والأدوات لما بعد الازمة، واثار تغيرات المناخ على السياسات المالية، والتحويل الإلكتروني في ظل كورونا والشمول المالي وطرق محاربة غسيل الأموال.

ويشارك بصفة مراقب جامعة الدول العربية والأمانة العامة لدول الخليج.