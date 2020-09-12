الأمم المتحدة تصنف جائحة كورونا بين أعظم التحديات في تاريخها

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا شاملا حول مكافحة جائحة كورونا، اعتبرت فيه الوباء أحد أكبر التحديات العالمية التي واجهتها المنظمة الأممية منذ تأسيسها.

وعبرت الجمعية العامة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، عن قلقها العميق من التأثير المدمر للوباء على المجتمع والاقتصاد وأنظمة التوظيف والتجارة العالمية والسفر والزراعة والصناعة وقطاع الأعمال.

وأكدت أن عواقب الجائحة تنعكس بشكل أكثر سلبا على حياة النساء وكبار السن والشباب والأطفال والفقراء والضعفاء، وأشارت إلى أن أزمة كورونا تسببت بتنامي أشكال التمييز والكراهية والعنصرية، داعية إلى مكافحة هذه المظاهر.

كما عبرت عن قلقها إزاء انتشار المعلومات المضللة والدعاية عن الوباء، بما في ذلك عبر الإنترنت.

وشددت على ضرورة توفير وسائل التشخيص "الفعالة وعالية الجودة والآمنة" للكشف عن الفيروس وتوفير العلاج منه والأدوية واللقاحات اللازمة لمكافحته في العالم.