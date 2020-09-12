إلغاء قرار لمدينة ألمانية بتقييد عدد المشاركين بمظاهرة مناوئة لتدابير كورونا

قضت المحكمة الإدارية البافارية في ألمانيا بإلغاء قرار لمدينة ميونخ بتقييد عدد المشاركين في مظاهرة مناوئة لتدابير كورونا اليوم السبت.

كانت سلطات مدينة ميونخ قررت أول أمس الخميس حظر مظاهرة مناوئة لتدابير كورونا كان سيشارك بها 5000 شخص، وأعلنت وحدة الإدارة المحلية في المدينة التي تقع جنوبي البلاد أنه بدلا من ذلك، سيتم السماح بتنظيم مظاهرة في مكان أوسع وفي ظل شروط مشددة وبمشاركة 1000 شخص فقط لأسباب تتعلق بالحماية من العدوى.

كما حظرت السلطات أيضا تجول المتظاهرين عبر طرقات المدينة.

وقالت متحدثة باسم المحكمة اليوم السبت إن " تقييد المشاركين بـ 1000 شخص، تم إلغاؤه من خلال قرار المحكمة الإدارية البافارية".

وكانت مبادرة " التفكير الجانبي 089" قد أخطرت بالمظاهرة بمشاركة 5000 شخص.

وأضافت المتحدثة: "لن يكون هناك حد أقصى ثابت، والعامل الحاسم هو الالتزام بتعليمات النظافة الصحية"، مشيرة إلى أن الدائرة المختصة لم تر مشكلة في الالتزام بعدد المشاركين الذي تم الإخطار عنه وبالارتداء الإجباري للكمامة.

وينقض هذا الحكم حكما صدر من محكمة الدرجة الأولى الإدارية في ميونخ، كما سمح الحكم الجديد بتجول 500 مشارك في المظاهرة عبر طرقات المدينة.

وأيدت المحكمة قرار نقل المظاهرة التي تحمل شعار "السلام والحرية والصحة" من مكانها الأساسي إلى مكان أوسع لإتاحة الفرصة للحفاظ على مسافة التباعد المكاني.