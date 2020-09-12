احتجاجات غاضبة ضد حكومة موريشيوس بسبب حادث التسرب النفطي

احتشد عشرات الآلاف من السكان في شوارع المنطقة الجنوبية الشرقية من موريشيوس؛ لإظهار السخط على أسلوب التعامل الذي انتهجته الحكومة مع أسوأ كارثة بيئية تشهدها البلاد بعد تسرب نفطي قبالة سواحل البلاد من سفينة شحن يابانية للبضائع السائبة في الشهر الماضي.

وذكرت اليوم السبت، وكالة "بلومبرج، للأنباء، أن هذه الاحتجاجات تعتبر ثاني احتجاجات جماهيرية حاشدة منذ أن تسرب ما يقدر بحوالي ألف طن من الوقود إلى المياه قبالة سواحل موريشيوس من سفينة الشحن "إم في واكاشيو" المملوكة لشركة ناجاشيكي للشحن البحري، وأن الاحتجاجات تشير إلى الغضب المتزايد تجاه دور الحكومة.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الوطنية، وكان معظمهم يرتدون ملابس سوداء وقمصان كتب على بعضها كلمات مثل: "أحب بلدي، وأخجل من حكومتي".

وكانت المظاهرات الأولى قد تم تنظيمها في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي بالعاصمة بورت لويس، إذ وجه خلالها المحتجون اللوم إلى سلطات بلادهم لإخفاقها في منع التسرب الذي حدث بعد أسبوعين من اصطدام السفينة بشعاب مرجانية.

وكانت سفينة الشحن اليابانية واكاشيو، قد جنحت في 25 يوليو الماضي، وانشطرت إلى نصفين وغرق الجزء الأكبر منها، كما تسرب منها نحو ألف طن من زيت الوقود الذي كانت تحمله في المياه الساحلية للدولة السياحية الشهيرة.