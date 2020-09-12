«السياحة والمصايف»: المواطنون يتسللون فجراً لشواطئ بلا أسوار

قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اللواء جمال رشاد، اليوم السبت، إنه يوجد ما يقرب من ٤٠ شاطىء ما بين مؤجر وعام وأخرى تابعة للجمعيات، وتمتد تلك الشواطئ على أكثر من ٢٤ كيلو متر، ذلك خلال شن حملة مجددا على شاطىء النخيل بالعجمى الملقب بـ "صائد الأرواح ".

وأضاف رشاد أن جهود الإدارة مستمرة و يومية، خاصة للشواطىء غرب الإسكندرية التى لا توجد بها أسوار، متابع إنه رغم قرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ إلا أن بعض المواطنين يتسللون الشواطىء معرضين تفسهم للخطر.

وأشار رئيس السياحة و المصايف أن حملات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مستمرة على الشواطئ في محاولات جادة لإخلائها من المواطنين تنفيذًا للقرارات الصادرة بإغلاقها وأيضًا حفاظًا على أرواحهم بسبب عدم توافر خدمات الإنقاذ.