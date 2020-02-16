 فريق عمل قانوني بالأهلي يتابع قضية صالح جمعة - بوابة الشروق
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فريق عمل قانوني بالأهلي يتابع قضية صالح جمعة

عمرو فهمي
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 1:14 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 1:14 م

خصص النادي الأهلي فريقا قانونيا؛ لمتابعة قضية صالح ‏جمعة، لاعب الأهلي، على خلفية الحادث غير ‏المقصود الذي حدث أمس أثناء قيادته لسيارته في أحد شوارع حي الزمالك، وتسبب في إحداث بعض التلفيات في سيارتين.

‏وكلف الأهلي فريقًا قانونيًا من النادي برئاسة محمد فتحي، المشرف العام على الشئون ‏القانونية؛ للتواجد مع اللاعب بأحد أقسام الشرطة ومتابعة تطورات الموقف، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه وبعد دفعها تبين وجود قضية اخري على اللاعب مما تسبب في تأجيل اجراءات الافراج عنه.

‏ ويحرص مسئولو الأهلي على التواصل والمتابعة المستمرة للقضية، من خلال الاتصالات التي يجريها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، مع محمد فتحي وفريق العمل القانوني للأهلي والمتواجد بصفة مستمرة مع صالح جمعة؛ لمتابعة تطورات الموقف والاطمئنان على ‏اللاعب لحين خروجه من قسم الشرطة.‏


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