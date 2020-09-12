النقل تعلن عن وظائف شاغرة لـ150 مهندسًا و1000 عامل وفني بالسكة الحديد

الوزير: معندناش وساطة نهائيًا في التعيينات لأنها تتم على أكثر من مرحلة



أعلنت وزارة النقل عن حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتعاقد مع 150 مهندسًا و1000 عامل وفني، على أن يبدأ تلقي طلبات التشغيل من اليوم وحتى 26 سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تتمثل في مهندس ثالث ومساعد قائد قطار رابع وفني براد رابع وفني ميكانيكي رابع وفني كهربائي رابع وفني مناورة رابع وفني حركة وبلوك رابع وفني صيانة وتجديدات سكة رابع وفني مزلقان رابع ومشرف قطارات رابع وصراف تذاكر رابع.

أكد وزير النقل كامل الوزير، إن التعيينات الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لركاب السكك الحديدية، مردفًا: "إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية تطوير المرفق، نعرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحصل على الموافقة مباشرة".

وتابع الوزير لـ"الشروق": "معندناش وساطة نهائيًا في التعيينات، لأنها تتم على أكثر من مرحلة وبعدها يتم تدريبهم في الكلية الحربية على أبعاد الأمن القومي وسبل التعامل مع الجرارات الحديثة".