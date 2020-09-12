فرنسا تخطط لإجراءات جديدة في مارسيليا وبوردو وسط انتشار كورونا

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إن وباء فيروس كورونا يتفاقم مرة أخرى، وستكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية لمدينتي مرسيليا وبوردو.

وذكر كاستكس بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بشأن هذه القضية: "أحد الجوانب يقلقنا بشكل خاص، فلأول مرة منذ أسابيع عديدة، نشهد زيادة واضحة في عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى".

وأضاف كاستكس إن المناطق الحضرية في بوردو ومرسيليا وكذلك إقليم جوادلوب في الكاريبي أظهرت "تطورا مقلقا لأعداد حالات العدوى، خاصة بين كبار السن، ومعدلات مرتفعة بالفعل لنقل الحالات إلى المستشفيات".

وأشار إلى أنه أصدر توجيهات للمسؤولين المحليين باتخاذ إجراءات جديدة بحلول يوم الاثنين لإبطاء معدل الإصابات في تلك المناطق.