4 طرق منزلية لفرد الشعر بشكل طبيعي

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة الشعر المجعد، وكثيرا ما يسبب لهم الإحراج؛ لذلك نشر موقع "ذا ديلي ستار" مجموعة من الحلول المنزلية التي يمكن أن تساعد على فرد الشعر المجعد.

• الحليب والبيض

يمكن أن يساعد خليط الحليب والبيض على فرد الشعر المجعد، وذلك عن طريق خفق بيضة واحدة في كوب حليب لبضع دقائق، ثم وضع الخليط على الشعر بفرشاة، وتركه لمدة نصف ساعة، مع لف الشعر بمنشفة، ثم غسل الشعر بشامبو مخفف، حيث تظهر النتيجة في نفس الوقت.

• الصبار والزيت

يساعد الصبار على نمو الشعر، ولكن إذا تم خلط نصف كوب من الصبار مع نصف كوب من زيت جوز الهند، يمكن أن يساعد على التخلص من الشعر المجعد مؤقتًا، وذلك عن طريق وضع هذا المزيج الشعر وتركه لمدة ساعة، ثم غسل الشعر بالشامبو.

• خل التفاح

من المعروف أن خل التفاح منظف طبيعي، ولكن إذا تم وضعه على الشعر فهو لا يساعد فقط في التخلص من الأوساخ ولكن أيضًا ينعم الشعر، وذلك عن طريق تخفيف 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوبين من الماء، ثم غسل الشعر بالشامبو العادي وبعدها يتم شطف الشعر بمحلول عصير التفاح، حيث يؤدي القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع إلى فرد الشعر.

• حليب جوز الهند ونشاء الذرة

يحتوي حليب جوز الهند على الكثير من الفوائد الصحية للجسم والشعر، حيث يمكن أن يساعد مزيج حليب جوز الهند مع نشا الذرة على فرد الشعر والتخلص من التجعد، وذلك عن طريق أخذ نصف كوب من حليب جوز الهند ويخلط مع ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة وخفقهم معا، ثم وضع الخليط وتركه لمدة ساعة ثم غسله بشامبو خفيف.