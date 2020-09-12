المجتمعات العمرانية توافق على طرح قطعة أرض لإقامة مدرسة بدمياط الجديدة

قال محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص قطعة أرض بالمجاورة الثانية بالحي الرابع (بنشاط تعليمي ) مدرسة تعليم أساسي على مساحة 11839م2.

وأوضح رجب أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، وأن يكون الارتفاع (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة)، وبردود 6 أمتار ( أمامي، جانبي، خلفي)، مع الالتزام بالشروط الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية، كما يتم تقديم المستندات الابتدائية والتنفيذية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما لا يسمح بعمل أي فصول دراسية أو معامل بالبدروم .

وأضاف رئيس الجهاز أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، موضحاً أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن 10% يتم سدادها عند التقدم للحجز + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء).

وتابع: على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحصيل جميع الأقساط المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.