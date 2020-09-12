 المجتمعات العمرانية توافق على طرح قطعة أرض لإقامة مدرسة بدمياط الجديدة - بوابة الشروق
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المجتمعات العمرانية توافق على طرح قطعة أرض لإقامة مدرسة بدمياط الجديدة

محافظة دمياط
محافظة دمياط
محمد علاء
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 11:46 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 11:46 ص

قال محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص قطعة أرض بالمجاورة الثانية بالحي الرابع (بنشاط تعليمي ) مدرسة تعليم أساسي على مساحة 11839م2.

وأوضح رجب أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، وأن يكون الارتفاع (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة)، وبردود 6 أمتار ( أمامي، جانبي، خلفي)، مع الالتزام بالشروط الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية، كما يتم تقديم المستندات الابتدائية والتنفيذية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما لا يسمح بعمل أي فصول دراسية أو معامل بالبدروم .

وأضاف رئيس الجهاز أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، موضحاً أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن 10% يتم سدادها عند التقدم للحجز + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء).

وتابع: على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحصيل جميع الأقساط المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.

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