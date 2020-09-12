وزير المالية الإيطالي: ينبغي تعطيل العمل بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية حتى تتعافى الاقتصادات

قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري للصحفيين في برلين بعد اجتماع وزراء المالية الأوروبيين: "لا ينبغي إعادة العمل بقواعد معاهدة الاتحاد الأوروبي للاستقرار حتى نعود إلى مستويات إجمالي الناتج المحلي التي كان يتم تسجيلها قبل كوفيد- 19، سيكون ذلك خطأ"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر جوالتيري، أن معظم الدول لن تعود لمستوى إجمالي الناتج المحلي السابق حتى عام 2022.

وأضاف أن هناك حاجة إلى الحفاظ على السياسات الخاصة بتوسيع نطاق أنشطة الاقتصاد العام المقبل، وأن إلغاء حزم التحفيز في وقت قريب للغاية سيكون من قبيل المخاطرة.

وأوضح أن: "هناك الكثير من دواعى عدم اليقين، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية، والانتخابات الأمريكية، وهناك العديد من الشكوك الجيوسياسية"، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بفيروس كورونا، "مما يعني أننا يجب أن نكون حذرين بشأن قطع الدعم للاقتصاد".