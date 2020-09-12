فاوتشي يحذر من مخاطر تزايد الإصابة بكورونا خلال الشتاء

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حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي اليوم الجمعة من إمكانية تعرض المزيد من المواطنين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع بدء الطقس البارد الذى يدفع الأشخاص للمكوث في الأماكن المغلقة والمغطاة .

وذكر فاوتشي فى تصريحات لشبكة " إم إس إن بي سي " التليفزيونية أن البقاء في الأماكن المغطاة "يزيد تماما خطر" انتقال العدوى.

وقال إنني "أشعر بالقلق عندما أرى الأمور تبدأ في الأماكن المغطاة ، ويصبح ذلك أكثر اضطرارا مع قدوم فصلي الخريف والشتاء".

وأوضح فاوتشي أنه يتعين على المواطنين اتخاذ احتياطات إضافية خلال أشهر الخريف والشتاء لحماية أنفسهم من الفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 35200 حالة مؤكدة جديدة بالفيروس أمس الخميس، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأصاب الفيروس أكثر من 39ر6 مليون شخص، وأودى بحياة حوالي 192 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن.

وقال فاوتشي إننا "نسجل حوالي 40 ألف حالة إصابة في اليوم، وتدور الوفيات حول ألف حالة".