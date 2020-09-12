 نائب وزير التربية والتعليم يشيد بسيدة القطار: معلمو مصر بخير.. فيديو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب وزير التربية والتعليم يشيد بسيدة القطار: معلمو مصر بخير.. فيديو

هدى أمي
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 5:07 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 5:07 ص

أشاد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيدة صفية أبو العزم الشهيرة بـ «سيدة القطار» بعد دفاعها عن أحد أفراد القوت المسلحة من ركاب القطار القاهرة - المنصورة بعد قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حقه.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أنه حاول الاتصال بها حتى يقوم بتهنئتها ولكنها لم ترد، ووصفها أنها المعلم الإنسان.
وكشف رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يزورها الأحد المقبل في مدرستها، وسيتم دراسة حالتها كمواقف وقدوة للأخلاق وسيتم عقد ندوة عن كيفية تنمية القيم داخل نفوس الطلاب مع تكريمها.

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