 محافظ سوهاج: تلقينا نحو 32 ألفا و500 طلب للتصالح في مخالفات البناء - بوابة الشروق
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محافظ سوهاج: تلقينا نحو 32 ألفا و500 طلب للتصالح في مخالفات البناء

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
هدى أمين
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 4:27 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 4:27 ص

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن هناك 88 ألفًا و500 مخالفة بناء في المحافظة، مشيرًا إلى تقدم نحو 32 ألفا و500 مواطن للتصالح.
وأضاف «الفقي» خلال حواره لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هناك قرى في سوهاج ضمن الأكثر احتياجًا، متابعًا أن الدولة خصت تلك القرى بعدة مبادرات، أبرزها حياة كريمة.
وأكد أنه لم يتم مغالاة أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء في القرى، لافتًا إلى أنه بعد قرارات التخفيض، وصل سعر متر التصالح إلى الحد الأدنى، المقدر بـ50 جنيهًا في القرى الصغيرة والنجوع.
وأشاد محافظ سوهاج بالإقبال على المراكز المنوطة بإتمام إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن العمل يستمر في العطلات.

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