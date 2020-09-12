برلماني كويتي: 12 نائبا في مجلس الأمة متورطون بقضايا مالية

أكد النائب في البرلمان الكويتي رياض العدساني أن هناك 12 نائبا في مجلس الأمة الحالي متورطون في شبهات مالية، منها تضخم حسابات وشبهة غسل أموال وصفقات مشبوهة منها أسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات المالية والإدارية والقانونية،.

وقال العدساني، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن هذه الملفات تم إحالتها إلى الجهات المعنية، منها في النيابة ومنها في وحدة التحريات المالية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية.

وأضاف أن 12 نائباً متهماً متورطا بشكل مباشر في قضايا مالية خلال فترة المجلس الحالي، وهناك غيرهم وردت أسماؤهم بالتقرير والبحث والتحقيقات على أنها علاقة غير مباشرة.

وطالب الجهات المختصة بإحالة جميع الملفات وكل ما يتضمنها إلى النيابة ، مؤكدا متابعة هذه القضايا التي لن تمر مرور الكرام .

وكشف عن أن هناك إجراءات تم إتخاذها رسمياً، فهناك ملفات تمت إحالتها إلى النيابة رسمياً، داعيا الجهات الحكومية التعاون فيما بينها واستكمال كل الإجراءات وجمع البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى النيابة.