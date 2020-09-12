هيئة الإذاعة الكندية: الحكومة الفيدرالية تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة خطاب العرش

كشفت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" نيوز، اليوم الجمعة، عن أن الحكومة الفيدرالية ستجتمع لعدة أيام الأسبوع المقبل؛ لوضع اللمسات الأخيرة على خطاب العرش وأجندة الخريف، التي من المحتمل أن تتضمن استثمارات كبيرة في الإسكان وإصلاح طويل الأجل لنظام التأمين على العمل.

ونقلت الشبكة الكندية عن مصادر حكومية رفيعة قولها، إن الحكومة ستستخدم خطاب العرش في 23 سبتمبر للإشارة إلى عزمها إتاحة رعاية الأطفال على نطاق أوسع وإطلاق خطة التعافي الخضراء.

ولكن بينما كانت هناك مؤشرات مؤخرا على أن الحكومة ستستخدم الخطاب لإطلاق أجندة بيئية صارمة، تقول المصادر إن الارتفاع الأخير في حالات (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد يعني أن التركيز الفوري سيظل على أزمة الصحة العامة والتحديات الاقتصادية التي تواجهها.

وقال رئيس الوزراء جستن ترودو للصحفيين في تورونتو يوم الأربعاء "ما زلنا نعيش في حالة طوارئ".. "آخر شيء يريده أي شخص هو أن يضطر مرة أخرى إلى إغلاق اقتصادانا وتعليق حياتنا لمحاولة مواجهة موجة ثانية ضخمة".

ومن المتوقع أن يتعامل مجلس الوزراء مع العديد من المقترحات البيئية عندما يجتمع الأسبوع المقبل لمدة يومين يتبعها اجتماع رسمي لمجلس الوزراء، وسيكون هناك مكون بيئي في العديد من إجراءات التحفيز الاقتصادي التي سيتم طرحها في الأشهر المقبلة.