حبس سعودي في جدة خمسة أشهر بسبب خلع الكمامة

قضت محكمة سعودية بحبس مواطن خمسة أشهر بسبب خلعه الكمامة ورفضه التجاوب مع تعليمات الأمن.



وذكرت صحيفة "عكاظ" أن المحكمة الجزائية في جدة أصدرت قرار الحبس بعد أن استلمت ملف الدعوى القضائية من النيابة العامة.



وكشفت التحقيقات أن المتهم وجه تهديدات لرجل أمن أثناء ممارسة عمله الميداني في الواجهة البحرية (الكورنيش) بجدة وامتنع عن إبراز هويته، لتلقي بعدها دورية أمنية القبض على المتهم وتحرر مخالفة ضده بعدم ارتداء الكمامة، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.



وفي بداية استجوابه أقر المتهم بامتناعه عن التجاوب مع رجل الأمن لكنه عاد وأنكر ذلك، مدعيا أنه كان يمسك الكمامة بيده بعد أن خلعها بسبب حرارة الجو.



من جهته طالب المدعي العام في الدعوى بإدانة المتهم لعدم تجاوبه مع رجل الأمن وتحذيره من متابعته، ومعاقبته على ذلك بعقوبة تعزيرية بسبب ما قام به.



واعتبرت المحكمة السعودية أن سلوك المتهم أمر محرم ويمثل اعتداء على رجل الأمن من خلال عدم التجاوب معه.