العناني: الاتفاق مع الجانب الروسي على خطة تدريجية لزيادة عدد السائحين

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن زيارته إلى موسكو تأتي ضمن سلسلة من الزيارات أجراها إلى الدول المصدرة للسياحة، لافتًا إلى أنها أول لقاء رسمي مع السلطات الروسية بعد استئناف السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية في شرم الشيخ والغردقة شهر أغسطس الماضي.

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أنه أجرى لقاءات مع الجهات الروسية المعنية بالسياحة وأصحاب الشركات وعدد ضخم من الإعلام الروسي، موضحًا أن المباحثات تضمنت الحديث عن الإجراءات الاحترازية في مصر.

ونفى وجود ملاحظات أمنية أو صحية أبداها الجانب الروسي، مؤكدًا أنهم لا يتخذون القرار بعودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى إلا بعد التأكد من الإجراءات وسلامتها بنسبة 100%.

وأشار وزير السياحة، إلى أن المباحثات تضمنت الحديث حول ما حدث في مصر بعد عام 2015، وما شهدته من تطور في البنية التحتية، فضلًا عن الأسعار وطريقة التعامل مع السائحين، قائلًا إنهم أبدوا اطمئنانهم بشأن الإجراءات المصرية.

وذكر أن زيارته استهدفت العمل بشكل مؤسسي مع الوزارات الروسية والشركات ومنظمي الرحلات، فضلًا عن إجراء لقاءات مع وسائل الإعلام وعقد مؤتمر صحفي افتراضي، متابعًا: «الانطباع إيجابي ونتمنى أن تعود السياحة الروسية كما كانت عليه وأفضل».

وأوضح أن اليوم الأول من الزيارة شهد حضوره لحفل عشاء حضره أكثر من 60 منظم رحلات؛ للحديث عن العديد من الأمور كالطاقة الفندقية والأسعار والإجراءات الاحترازية وقواعد الدخول وكيفية التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه اتفق مع الجانب الروسي على خطة تدريجية لزيادة الأعداد.