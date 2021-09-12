هدف الزمالك يعلن رحيله عن ناديه

أعلن محمد هلال نجم وادي دجلة، ولاعب خط الوسط الهجومي، رحيله عن صفوف الفريق الذي لعب ضمن صفوفه من مرحلة الناشئين.

وكان هلال قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي الزمالك رفقة زميله لاعب الوسط الدفاعي محمد عبدالعاطي.

وقال هلال عبر أنستجرام معلنا رحيله عن دجلة: "النهارده بقدم الشكر والوداع لنادي وادي دجلة، النادي اللي بدأت منه مشواري ووصلني للمكان اللي أنا فيه لحد دلوقتي بمساعدة مستر ماجد سامي اللي كان دايما في ظهرنا وفي ظهر النادي وحاب أشكر كل المدربين اللي اشتغلت معاهم".

وتابع هلال: "وادي دجلة مكانس بالنسبة لي مجرد النادي اللي بلعب بإسمه ده كان بتي اللي قضيت فيه معظم أيام حياتي وعملت فيه ذكريات وعديت فيه بمواقف شكلت شخصيتي، أنا ماشي النهارده من النادي وأنا متأكد إني في يوم راجع تاني عشان عندي ثقة في الإدارة وفي مستر ماجد سامي إن النادي هيرجع مكانه الطبيعي في الدوري إن شاء الله شكرا وادي دجلة".