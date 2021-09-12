أمطار غزيرة وانهيارات تقتل 17 شخصا وتدمر عددا من المنازل في باكستان

أفادت الشرطة الباكستانية بأن أمطارا موسمية غزيرة وانهيارات طينية ضربت مناطق في شمال غرب باكستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ودمرت منازل وقتلت 17 شخصا على الأقل.

وأوضح الضابط في الشرطة محمد نواز، أنه "جرى انتشال 11 جثة من بين حطام منازل من الطين والطوب في مديرية طور جار، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن باقي الضحايا ومن بينهم نساء وأطفال، ذاكرا أن ثلاثة منازل مجاورة جُرفت بالكامل في قرية نائية بالمنطقة، بينما كانت منازل أخرى أقل تضررا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأعلنت السلطات في مدينة أبوت آباد، عن انهيار أرضي في الضواحي أدى إلى مقتل زوجين وطفلهما وإصابة ثلاثة آخرين، فيما أكدت سلطات إدارة الكوارث في البلاد أنها ترسل مساعدات إغاثة إلى المنطقة المتضررة لكن الانهيارات الطينية في المناطق الجبلية أخرت تسليم المساعدات.