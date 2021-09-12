القبض على صاحب مطعم صيني يقدم المكرونة بالمخدرات

اعترف صاحب مطعم صيني بتقديم مطعمه المكرونة مضافا إليها مخدر الأفيون بهدف إجبار رواد مطعمه على طلبها باستمرار، وجذبهم إلى المطعم.



وألقت الشرطة القبض على صاحب مطعم بمقاطعة جيانجسو بعد ورود معلومات من أحد زبائنه تفيد بأن المطعم ربما يستخدم مكونات غير قانونية لجعل طعامه أكثر شهية، ويصيب الزبائن بإدمان أطباقه، وفقا لموقع "روسيا" اليوم.



ووفقا لما جاء في اعترافات صاحب المطعم الذي يدعى لي، تمت إضافة مسحوق قشر الخشخاش المخدر الأفيون إلى أطباق المكرونة، وذلك في أواخر شهر أغسطس من هذا العام.



وانفضح أمر المطعم بعد تداول مقاطع فيديو تحذيرية من مطاعم مشبوهة تدس الأفيون في أطباقها لجعلها أكثر شهية، وتساءل أحد مشاهدي تلك المقاطع عما إذا كان مطعمه المفضل يفعل الأمر نفسه ثم تقدم هذا الزبون ببلاغ للشرطة بعدما ازدادت شكوكه.



وأظهرت نتائج فحص أطباق المكرونة احتوائها على مستويات عالية من مواد البابافيرين والناركوتين ومركبات أخرى غير عادية، وبعد متابعة التحقيقات تم ضبط كميات كبيرة من زيت الفلفل الحار الذي يحتوي على مواد مشتقة من الأفيون.