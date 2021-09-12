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تهنئة خاصة لصلاح من اتحاد الكرة

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 9:07 م | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 9:07 م

قدم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التهنئة لمحمد صلاح نجم ليفربول، على وصوله للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفه رقم 100 في البريميرليج، في مرمى ليدز يونايتد، باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، وانتهى بفوز الريدز بثلاثية دون رد.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي..

يهنئ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد نجم مصر وقائد المنتخب الوطني بمناسبة دخوله نادي المائة الإنجليزي بإحرازه اليوم الهدف رقم مائة ضمن مسيرته في مسابقة الدوري الإنجليزي متمنين له ولجميع نجوم مصر في كل ملاعب العالم دوام التوفيق والتألق.


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