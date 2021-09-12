نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم السبت، بمقر الغرفة، اجتماعًا لمناقشة تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لغرفة الإسكندرية محمد مهداوي، وعدد من التجار بحلقة السمك.

ونوقش خلال اللقاء، آليات تطوير وتنفيذ حلقة السمك، وتحديد أماكن التجار بالحلقة على الخريطة الخاصة به.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، خلال كلمتها أن الهدف من تطوير حلقة السمك خدمة أهالي الإسكندرية والتجار.

وأشارت إلى أن الهدف من اللقاء توضيح آليات التطوير لكبار وصغار تجار السمك بالحلقة، فالجميع سيكون له مكان بالحلقة بعد التطوير.