البابا فرنسيس يصل المجر في أول رحلة دولية منذ خضوعه لجراحة في الأمعاء

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وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم الأحد، إلى بودابست عاصمة المجر في أول رحلة دولية كبيرة منذ خضوعه لجراحة في الامعاء يوليو الماضي.

وذكرت وكالة انباء "أنسامد" الايطالية أن تلك الزيارة تمثل المحطة الأولي في جولته التي سيزور خلالها أيضًا سلوفاكيا.

وأوضحت أن الطائرة التي كان على متنها البابا هبطت في مطار العاصمة المجرية واستقبله نائب رئيس مجلس الوزراء المجري زولت سيمجن.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس في متحف الفنون الجميلة في بودابست مع رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، والرئيس يانوس أدير قبل أن يلتقي بأساقفة المجر.