رئيس قنا الجديدة يتفقد سير العمل بمدرسة خاصة استعدادا لتشغيلها العام الدراسي الجديد

قام المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، يرافقه الدكتور جمال تاج عبدالجابر، عميد كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي بقنا، بجولة تفقدية بمدرسة أجيال المستقبل الخاصة بالحى السكنى الثانى بمدينة قنا الجديدة، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.



وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، أن المدرسة على مساحة ٧٠٧٢م٢، وأنه جارٍ تنفيذ أعمال التجهيزات الأخيرة استعداداً لتشغيلها واستقبال الطلاب بداية العام الدراسي الجديد.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المدرسة تضم ٤٣ فصلا وقاعة متعددة الوظائف تسع ١٢٠ فردا ومعملين وملعب كرة قدم وملاعب كرة سلة ويد وطائرة، بتكلفة إجمالية ١٢٠ مليون جنيه.