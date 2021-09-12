 رئيس قنا الجديدة يتفقد سير العمل بمدرسة خاصة استعدادا لتشغيلها العام الدراسي الجديد - بوابة الشروق
الأحد 12 سبتمبر 2021 1:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

رئيس قنا الجديدة يتفقد سير العمل بمدرسة خاصة استعدادا لتشغيلها العام الدراسي الجديد

أ ش أ
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 1:42 م | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 1:42 م
قام المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، يرافقه الدكتور جمال تاج عبدالجابر، عميد كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي بقنا، بجولة تفقدية بمدرسة أجيال المستقبل الخاصة بالحى السكنى الثانى بمدينة قنا الجديدة، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، أن المدرسة على مساحة ٧٠٧٢م٢، وأنه جارٍ تنفيذ أعمال التجهيزات الأخيرة استعداداً لتشغيلها واستقبال الطلاب بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المدرسة تضم ٤٣ فصلا وقاعة متعددة الوظائف تسع ١٢٠ فردا ومعملين وملعب كرة قدم وملاعب كرة سلة ويد وطائرة، بتكلفة إجمالية ١٢٠ مليون جنيه.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك