دعا الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المستثمرين إلى الاستثمار في منطقة شرق سيناء.

أضاف ربيع، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح ببرنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «أنا أدعو المستثمرين والمواطنين إلى التفكير في عملية الاستيطان في منطقة شرق سيناء.. يا مستثمرين انتقلوا اعملوا مشاريع في سيناء.. سيناء أرض بكر وواسعة وتستطيع تقديم أي مشروع عليها».

وتابع: «بقى عندنا 20 نقطة انتقال من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق، منهم 6 أنفاق، و8 معديات، و5 كباري عائمة بعرض القناة، وأصبح هناك سهولة ويسر في الانتقال للاستثمار في 10 دقائق تقريبا».

وذكر أنه كان من الضروري الربط بين مدن القناة وسيناء عن طريق الأنفاق، لافتا إلى أنه تم افتتاح نفقين في الإسماعيلية، ونفقين في بورسعيد، بالإضافة لنفق أحمد حمدي 1، وسيتم افتتاح نفق أحمد حمدي 2 في السويس بنهاية العام، وذلك لتسهيل عملية الاستثمار.