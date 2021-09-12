 حجازي: الفوز على أبها دفعة قوية لمشوارنا الطويل في الدوري - بوابة الشروق
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حجازي: الفوز على أبها دفعة قوية لمشوارنا الطويل في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 1:38 م | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 1:38 م

أعرب أحمد حجازي، نجم اتحاد جدة السعودي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أبها 6-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ4 من كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حجازي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" مباراة فيها مكاسب كثيرة، والأهم أنها تكون دفعة قوية لمشوارنا الطويل في الدوري..الحمد لله".

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة 9 ليحتل صدارة المسابقة وبانتظار باقي مباريات الجولة، ويحل الاتحاد ضيفًا على النصر السبت المقبل، على ملعب «مرسول بارك»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.


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