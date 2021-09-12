بولندا: عاملون في المجال الصحي يحتجون على انخفاض الرواتب وظروف العمل

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تجمع أطباء وممرضون وغيرهم من العاملين في المجال الصحي من جميع أنحاء بولندا في وارسو اليوم السبت للاحتجاج على انخفاض الرواتب وسوء ظروف العمل.

وبثت محطات الأخبار صورا لحشود تتجمع في وسط المدينة وأمام المباني الحكومية حتى منتصف النهار. وارتدى الكثيرون معاطف المختبر البيضاء ورفعوا لافتات وألقوا خطب حذروا فيها من أن نظام الرعاية الصحية في البلاد قد ينهار بسبب الضغوط المالية .

ودعت لافتاتهم إلى اتخاذ تدابير سريعة لإنقاذ نظام الرعاية الصحية، أو سلطت الضوء على العجز من خلال عبارات مثل "في بولندا هناك 24 طبيبا لكل 10 آلاف شخص".

وأقام بعض المتظاهرين مخيما أطلقوا عليه اسم "المدينة البيضاء" بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي في المساء.

وقالوا إنهم سيبقون هناك طوال الليل وسيبقىون لعدة أيام حسب الحاجة إلى أن يتم تلبية أهم مطالبهم.

وأعلن وزير الصحة آدم نيدزيلسكى أن المحادثات ستجرى مع ممثلى لجنة الاحتجاج والإضراب يوم الثلاثاء وأن مورافيتسكى سيكون حاضرا أيضا .