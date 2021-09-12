وزير خارجية النمسا: نتطلع لتعاون اقتصادي أوسع مع السعودية بمجال الطاقة

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أن خطة التنمية المستقبلية في السعودية "رؤية 2030" توفر المزيد من فرص التعاون الاقتصادي بين فيينا والرياض.. معربا عن تطلع بلاده لتعاون اقتصادي أوسع مع السعودية في مجال الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير النمساوي مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، اليوم الأحد، وذلك في إطار جولة خليجية يقوم بها الوزير شالينبرج بدأت بالامارات وحاليا بالسعودية ويعقبها سلطنة عمان.

وقال شالينبرج، إن السعودية تشهد خطط تحولات تنموية طموحة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة وهو ما تقدره النمسا وتسعى إلى إيجاد فرص جديدة للشراكة والتعاون بين البلدين.