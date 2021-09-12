محافظ أسيوط يشارك في اجتماع المحافظين لمناقشة الجهود المبذولة للتوسع في تطعيم المواطنين

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ وذلك لاستعراض ومناقشة الجهود المبذولة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين والتوسع في إنشاء مراكز ضخمة للتطعيم.

واستعرض محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، جهود المحافظة في التوسع في تطعيم المواطنين بمختلف المصالح والجهات الحكومية والتجمعات وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم وجميع المدارس والجامعات، فضلًا عن تشكيل فرق ثابتة ومتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وتشغيل 3 مراكز لتطعيم المسافرين بمدينة أبوتيج والقوصية ومدينة أسيوط الجديدة وتوفير أنواع اللقاحات ببها،بالإضافة إلى تجهيز سيارات متنقلة للدفع بها حسب الاحتياجات.

وأكد متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية؛ لتفقد سير العمل بمراكز تطعيم المواطنين والتأكد من توفر اللقاحات وتذليل كافة العقبات لمنع التزاحم ومواجهة الإقبال الكبير على مراكز التطعيم بمختلف المراكز علاوة على تكثيف حملات التوعية للمواطنين ولجميع العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمناطق الصناعية والشركات بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا للحد من مخاطر الإصابة بالفيروس وتقليل الوفيات.

ووجه محافظ أسيوط، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللحكومة على دورهم في توفير لقاحات كورونا بمختلف أنواعها وتصنيع اللقاح محليًا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فضلا عن الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة.

وأشار وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة وفي مقدمتها ما يتعلق بالتعامل مع مستجدات أزمة فيروس كورونا وضرورة التنسيق الكامل لجهود المحافظين مع وزارة الصحة بهدف التوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس لمختلف المواطنين سعياً لسرعة الانتهاء من تلقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والإداريين والعمال والطلاب الجامعيين وكذا العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

ووجهت الدكتورة هالة زايد الشكر لجميع المحافظين على ما يتم من تعاون وتنسيق في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها مشيرة إلى أنه يتم بذل جهد كبير وغير مسبوق من مختلف مؤسسات الدولة المصرية، مستعرضة آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع هذه الأزمة وموقف توفير وتلقى اللقاحات المضادة لهذا الفيروس لمختلف فئات المواطنين سواء العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المستهدف حصولهم على اللقاحات في قطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي وكذا باقي فئات المجتمع من المواطنين.

وشددت على الاستمرار في توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمختلف أنواعها للمحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة المحافظين بخطة التدفقات الاسبوعية لمختلف اللقاحات بما يلبي احتياجات المحافظات من اللقاحات ويسهم في زيادة أعداد المتلقين لها.