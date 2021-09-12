قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة الجديدة كانت قاطرة المشروعات العملاقة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف ربيع، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح ببرنامج «تحت الشمس»، عبر قناة «الشمس»: «القناة الجديدة كانت أول مشروع يتم، وإحنا كنا متطمنين إنه بنجاحه جميع المشاريع بعد كده هتنجح والحمد لله كله مشي».

وتابع أنه كان من الضروري الربط بين مدن القناة وسيناء عن طريق الأنفاق، لافتا إلى أنه تم افتتاح نفقين في الإسماعيلية، ونفقين في بورسعيد، بالإضافة لنفق أحمد حمدي 1، وسيتم افتتاح نفق أحمد حمدي 2 في السويس بنهاية العام، وذلك لتسهيل عملية الاستثمار.

واستكمل: «مشروع الأنفاق مشروع عملاق جدا، واللي بيعمل نفق واحد في العالم بيقول إنه عمل حاجة كبيرة، لكن إحنا عملنا 6 أنفاق».