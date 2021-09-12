بينيت ينفي العودة إلى إرسال المنحة القطرية لغزة في حقائب

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نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صحة تقارير إخبارية تحدثت عن إعادة العمل بآلية إرسال المنحة القطرية لقطاع غزة عبر حقائب تحمل المنحة نقدا.

ونقلت صفحة بينيت الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول :"مثلما نشر رسميا، تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة، حيث يتم تمرير المنحة بواسطة كوبونات، وليس بواسطة حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابقا".

وأكد أن البحث يتواصل عن خيارات "تضمن عدم وصول هذا الأموال لتمويل أنشطة إرهابية".

وترفض إسرائيل منذ جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية منتصف مايو الماضي استمرار الآلية السابقة لصرف المساعدات المالية المقدمة من قطر عبر جهات حكومية تابعة لحركة حماس.

وتم صرف آخر دفعة من المنحة المالية القطرية في السادس من مايو الماضي، لمساعدة الآلاف من العائلات في قطاع غزة.