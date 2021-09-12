الإمارات تحبط محاولة تهريب 64 صقرا إلى أراضيها

أحبطت السلطات الإماراتية محاولة تهريب 64 صقرا حياً من نوع "الصقر الحر"، لإدخالها إلى أراضي الدولة عبر منفذ حتا الحدودي بدبي.



وقال بيان لإدارة جمارك دبي صدر اليوم الأحد إن مفتشي الجمارك قد اشتبهوا في شاحنة خضروات على المنفذ الحدودي لدبي، بعد أن لاحظوا علامات القلق على سائق الشاحنة، وبعد التفتيش الدقيق وجدوا عدداً من الصقور الحية من نوع "الصقر الحر"، تم إخفاؤها أسفل الخضروات، وتم تغطيتها بألواح خشبية.



ويعد تهريب الصقور مخالفاً لقانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المعمول به في الإمارات.