أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وقائع وجود مخالفات شابت ملف التصالح بالوحدة المحلية بفيشا الصغرى بمركز ومدينة الباجور، إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

كما قرر استبعاد رئيس الوحدة المحلية بفيشا الصغرى؛ لتقصيره في المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله حفاظا على الصالح العام.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والمتضمنة قيام بعض المواطنين بأعمال تطوير مخالفة قبل الانتهاء من قرار ملف التصالح، حيث قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومدير الإدارة الهندسية ونائب رئيس المدينة لشئون القرى عقب ورود اتصال تلفوني يفيد وجود أعمال مخالفات قبل انتهاء قرار التصالح وبالمعاينة على الطبيعة.

أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بقيام أحد المواطنين بناحية فيشا الصغرى بالتقدم بطلب تصالح على دور أرضي ميزانين وبعد فحص ملف التصالح الخاص به.

وتبين أن المخالفة عبارة عن وجود أعمدة للدور الأول علوى وهو ما يخالف ملف التصالح ، كما تبين وجود مخالفة لأحد المواطنين حاصل على نموذج (10) مؤقت بالدور الأرضي وأعمدة وحوائط الأول علوي، وبالفحص اتضح قيام المواطن بالشروع فى صب الدور الأول العلوى مخالفاً لقرار التصالح الصادر له، فضلاً عن وجود مخالفة لمواطن تقدم للتصالح على دور أرضي وأول علوى فقط ، وقيامه بالمخالفة قبل فحص ملف التصالح من قبل اللجنة الفنية بصب سقف الدور الثاني العلوى وكذا أعمدة الدور الثالث العلوي هذا وقد تبين أن مسطح المخالفة أكبر من 200 متر.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، مشددا على محاسبة المقصرين.