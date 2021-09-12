ضبط عصابة لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب السويس

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالسويس.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، تواجد سيارة فنطاس على خط السولار (السخنة/ التبين) الممتد بالمنطقة الجبلية.

وبالانتقال أمكن ضبط السيارة حال خروجها من أحد المدقات الجبلية قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة ومُحملة بمواد بترولية "سولار" تقدر بحوالى 40 طنا مُستولى عليها من الخط المشار إليه وقرر أنه كان في طريقه لتوصيلها لمالك السيارة.

كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، عن أن وراء تركيب المحبس على الخط المشار إليه وتحميل السيارة المشار إليها 3 أشخاص -مقيمين بالجيزة- وترددهم على أحد المدقات الجبلية بطريق الجلالة دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمدق المشار إليه وبحوزتهم (سيارة ربع نقل، بندقية آلية، طلقات وكذا خزينة لذات السلاح، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة).

وبمواجهة المتهمن اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للسلاح المضبوط لحماية نشاطهم الإجرامى وأن السيارة المضبوطة ملك أحد المتهمين، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.