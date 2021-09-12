حماس: إسرائيل تصدر أزماتها الداخلية بالتصعيد على غزة

اتهمت حركة "حماس"، اليوم الأحد، إسرائيل بتصدير أزماتها الداخلية عبر التصعيد على غزة، وذلك بعد شن غارات جوية لليوم الثاني على القطاع.

وصرح الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان، بأن "تصعيد إسرائيل على غزة شكل من أشكال العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتصدير أزماتها الداخلية باتجاه مزيد من القصف والاستيطان والتهويد".

وقال برهوم إن "هذا العدوان لن يفلح في كسر إرادة شعبنا المتمترس على أرضه، والمنتفض في كل المدن والبلدات الفلسطينية".

وأضاف أن "المقاومة الفلسطينية ستبقى تدير الميدان ضمن حالة الاشتباك الدائمة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي لن ينجح في كسر إرادة المقاومة أو تغيير أي معادلات وقواعد اشتباك فرضتها المقاومة بالقوة".

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت فجر اليوم غارات على مواقع مختلفة من قطاع غزة، شملت موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأراض زراعية.

وبحسب المصادر خلفت الغارات الإسرائيلية أضرارا مادية واسعة، دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية مساء أمس من قطاع غزة على بلدة سديروت المحاذية واعترضتها منظومة القبة الحديدية.