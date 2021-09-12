كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن آلية الجمع السكني للمخلفات ضمن منظومة النظافة الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، إن جامعي القمامة سيرتدون زيًّا موحدًا، مزودًا باسم كل عامل والشركة التابع له.

تصريح قاسم أثار إعجاب لميس الحديدي، التي عقّبت: "يا سلام، إيه الحلاوة دي، دي حاجة عظيمة، كانت من أحلام الحياة".

في الوقت نفسه، أوضح قاسم أن عمال الكنس والنظافة الذين سينتشرون في المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة ضمن المنظومة الجديدة، يصل عددهم إلى 3296 عاملًا يخدمون 3.8 مليون نسمة، بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية وتجارية.

وأشار إلى أن عدد الشوارع التي ستتم خدمتها في هذه المنطقة يصل طولها إلى 4300 كيلو متر طولي، فيما يبلغ عدد السيارات العاملة 660 سيارة، إلى جانب معدات لشفط الأتربة بشكل أوماتيكي بواقع 101 معدة.