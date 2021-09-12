مركز أمراض العضلات: حقن 23 طفلا مصابا بالضمور خلال شهر أمر غير مسبوق

قالت الدكتورة ناجية فهمي مدير مركز أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب بجامعة عين شمس، إنه تم حقن 23 حالة ضمور عضلات شوكي لأطفال تحت عمر سنتين، بالعلاج الجيني خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن وزارة الصحة تبذل جهودًا ضخمة، إلى جانب المراكز التي يُجرى فيها حقن الحالات.

وأوضحت أنه تم إنشاء 25 عيادة من عيادات التأمين الصحي موزعة على محافظات الجمهورية، تضم كل عيادة استشاريين وأخصائيين لتباشر تشخيص المرض، بينما الحالات التي تستوفي الشروط يتم تحويلها إلى اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض خال أيام فقط.

وأشارت إلى أن الشروط تشمل أن يكون الطفل أقل من عامين، وألا يكون على جهاز تنفس صناعي أو أنبوبة معدية، وأن تسمح حالته بالحصول على العلاج وهو ما يتضح من خلال التحاليل التي يتم إجراؤها، وألا يعاني من مشكلات في الكلى أو الكبد أو الدم.

وشدّدت ناجية، على أن منح العلاج لـ 23 حالة خلال شهر واحد أمر غير مسبوق على مستوى العالم أجمع.