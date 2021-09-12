جامعة الأزهر: تطعيم 2285 طالبا وطالبة بلقاح كورونا في اليوم الأول

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات، أن إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 2285 طالبًا وطالبة في اليوم الأول لعمل النقاط التي وفرتها الجامعة لتلقي التطعيمات في إطار استعدادها للعام الدراسي الجديد .

وقال صديق _ في بيان اليوم _ إن غرفة عمليات إدارة الأزمات بالجامعة، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، تتابع سير العمل بنقاط التطعيم منذ الصباح، لافتًا إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تفقد نقاط التطعيم؛ للاطمئنان عليها بنفسه، كما اطمأن على أبنائه الطلاب والطالبات في اليوم الأول للتطعيم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذه النقاط تباشر عملَها يوميَّا؛ لتطعيم منسوبي الجامعة، وأهاب بجميع منسوبي الجامعة تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، واختيار ( جامعة الأزهر) مقرًّا للتطعيم، والاحتفاظ- من خلال الهاتف- بالرسالة المرسلة لتلقى التطعيم، ثمّ التوجه بعد ذلك إلى نقاط التطعيم بالجامعة مع بطاقة الرقم القومي .