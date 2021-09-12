السودان: البرهان يقدم واجب العزاء في شهداء الطائرة العسكرية المنكوبة

قدم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، يرافقه أعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة، واجب العزاء في شهداء القوات الجوية، وذلك في القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان مساء اليوم، أن الفريق الركن عصام الدين سعيد كوكو، قائد القوات الجوية أعرب عن شكره وتقديره لمواساة كل منسوبي القوات المسلحة لهم في هذا المصاب الجلل، وعلى رأسهم القائد العام وأعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه، وقادة القوات الرئيسة ومدراء الإدارات والضباط وضباط الصف والجنود.

وكانت السلطات السودانية قد انتشلت جثامين شهداء طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة الأربعة، بعدما تحطمت يوم الأربعاء الماضي، على مجرى النيل الأبيض جنوب الخرطوم بعد إقلاعها لأداء مهمة تدريبية، وذلك إثر عطل فني.