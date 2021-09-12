 الكاظمي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى طهران لبحث ملفات ثنائية وإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكاظمي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى طهران لبحث ملفات ثنائية وإقليمية


نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 7:14 ص | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 7:14 ص

يبدأ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد زيارة رسمية إلى إيران لبحث ملفات اقتصادية وتجارية وملف الطاقة الكهربائية.

وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد أن الكاظمي سيلتقي خلال الزيارة كل من المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لبحث ملفات ثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات المبادلات البنكية وانتقال الكهرباء والغاز فضلا عن دراسة المشكلات التي تعترض عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن الكاظمي سيبحث مع القيادة الإيرانية وجهات النظر بشأن العلاقات الإقليمية والمساعي الرامية لاستئناف الحوار بين السعودية وإيران بعد ثلاث جولات من المباحثات التي جرت في بغداد برعاية الحكومة العراقية.


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