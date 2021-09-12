أهم الحاصلين على جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الثامنة والسبعين

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اختتم مساء اليوم السبت مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الثامن والسبعون بحفل توزيع الجوائز للأعمال الفائزة، وهي على النحو التالي:

الأسد الذهبي لفيلم "إجهاض" للمخرجة الفرنسية أودري ديوان.

جائزة لجنة التحكيم الكبرى لفيلم "يد الرب" للمخرج الإيطالي باولو سورنتينو.

جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج، للمخرجة النيوزيلاندية جين كامبيون عن فيلم "قوة الكلب".

جائزة أفضل سيناريو للأمريكية ماجي جيلنهال عن فيلم "الابنة المفقودة".

جائزة أفضل ممثلة للأسبانية بينيلوبي كروز عن فيلم "أمهات متوازية" من إخراج بيدرو ألمودوفار

جائزة أفضل ممثل للفلبيني جون أرسيلا عن فيلم "عن الوظيفة: المفقود 8".

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: لفيلم "إل بوكو" للمخرج الإيطالي مايكل انجلو فرامارتينو.

جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثل شاب: للممثل الإيطالي فيليبو سكوتي عن دوره في فيلم "يد الرب" للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو.