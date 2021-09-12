موقع دعائي كوري شمالي ينتقد الخطة الدفاعية الكورية الجنوبية

انتقد موقع دعائي في بيونج يانج كوريا الجنوبية بسبب خطتها الأخيرة للدفاع، ملقيا اللوم على سول "في شحذ سكين خلف ستار السلام"، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

فقد وجه موقع "مياري" الدعائي في بيونج يانج اليوم الأحد، الانتقادات، قائلا إن السلطات الكورية الجنوبية تؤكد على الحوار والسلام، في كل وقت،" لكن يشحذون، بالفعل، سكينا، موجها لأخوانهم، خلف ستار السلام".

وأضاف الموقع أنه من الواضح من هو المسؤول عن تدهور العلاقات بين الكوريتين وتهديد السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أصدرت أوائل هذا الشهر خطة دفاعية متوسطة المدى، شملت خطة لتطوير مختلف الصواريخ، للتعامل مع تهديدات من جانب كوريا الشمالية.

وتهدف الخطة من (عام 2022 حتى 2026)، إلى تطوير ونشر صواريخ باليستية قوية، للتعامل بشكل فعال مع تهديدات أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية الكورية الشمالية.