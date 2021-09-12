محافظ أسيوط: تنظيم رحلات للشباب لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية قطاع السياحة الداخلية خاصة مع ما تتمتع به المحافظة من مقومات جذب سياحي وأثري متميز لا يقل عن مثيلتها في المحافظات الأخرى، منوها عن توقيع بروتوكولات تعاون بين هيئة تنشيط السياحي بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة لتنظيم الرحلات والمحاضرات التثقيفية والسياحية للطلاب والشباب بتلك الأماكن.

وأوضح أهمية عقد بروتوكولات التعاون بين تلك المديريات والهيئات؛ تهدف للوصول إلى شرائح المجتمع لتعريفهم بتاريخ محافظتهم العريقة التي كانت ومازالت عاصمة الصعيد.

وأكد عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، تنظيم رحلة لعدد من الشباب والفتيات لزيارة متحف مدرسة السلام، ثم تم التوجه إلى دير السيدة العذراء بجبل أسيوط الغربي في درنكة حيث المحطة الأخيرة لرحلة العائلة المقدسة وسط اجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك مع انطلاق الموسم الجديد من أعمال التنشيط السياحي.

وأشار إلى التعاون والتنسيق مع اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط؛ لتنظيم عدد من الرحلات والفاعليات مع أقسام المديرية والإدارات التابعة لها وأعضاء السياحة، مؤكدا اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الرحلات والفاعليات لرفع الوعي السياحي لدى الشباب والنشء والتعرف على معالم بلدهم والارتقاء بها خاصة وأن المحافظة تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية.

وكانت قد وقعت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بمحافظة أسيوط، بروتوكول تعاون مع مديرية الشباب والرياضة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والانتماء الوطني لدى الشباب من الجنسين.