رئيس جامعة دمنهور يفتتح دورة مهارات تصميم وإدارة المقررات الإلكترونية

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افتتح أستاذ دكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد، دورة مهارات تصميم وإدارة المقررات الإلكترونيةوالتي ينفذها مركز التعلم المدمج بجامعة دمنهور بحضور ١٧ عضو هيئة تدريس بكلية التربية وكلية التربية للطفولة المبكرة، ويحاضر فيها الدكتور محمد فوزي والي عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وأكد صالح، أن هذه الدورة تهدف إلى إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تصميم المقرر الإلكتروني، ومواكبة التطور والتحديث بما يساهم في

تقليل العبء المادي على الطلاب من خلال حصوله على كل المقررات، كما يفتح المجال لمواكبة الخدمات التعليمية الإلكترونية المقدمة في مختلف الجامعات الأجنبية.

وتأتي ضمن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحويل جميع المقررات من ورقية إلى إلكترونية.