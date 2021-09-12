تقارير: سقوط عدد من الصواريخ في محيط مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

الأكثر قراءة
مصطفى بكري: السيسي سيعلن السبت عن تغييرات في سياسات وتوجهات الدولة
إزالة خانة الديانة من البطاقة.. وزير العدل مستنكرا: كل ما الدولة تطلع قدام نرجعها لورا؟
السيسي يمازح شريف عامر: أنت بتجيب نماذج تعبتني جدا
السيسي: الله ترك للإنسان حرية المعتقد سواء يؤمن أو لا يؤمن
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
أؤيد
أعارض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت تقارير بسقوط عدد من الصواريخ في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق مساء اليوم السبت .
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن عددا من الصواريخ سقطت في محيط مطار أربيل الدولي.