تقارير: سقوط عدد من الصواريخ في محيط مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

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أفادت تقارير بسقوط عدد من الصواريخ في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق مساء اليوم السبت .

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن عددا من الصواريخ سقطت في محيط مطار أربيل الدولي.