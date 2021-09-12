 تقارير: سقوط عدد من الصواريخ في محيط مطار أربيل بإقليم كردستان العراق - بوابة الشروق
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تقارير: سقوط عدد من الصواريخ في محيط مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

د ب أ
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 5:53 ص | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 5:54 ص

 أفادت تقارير بسقوط عدد من الصواريخ في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق مساء اليوم السبت .

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن عددا من الصواريخ سقطت في محيط مطار أربيل الدولي.

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