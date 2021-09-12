مدينة بريطانية تحظر تقديم أسماك الزينة كهدايا

أصدرت السلطات في مدينة بريستول البريطانية قراراً يحظر على منظمي المهرجانات الترفيهية تقديم أسماك الزينة الذهبية كهدايا تحفيزية وجوائز للزوار، بحسب موقع صحيفة الرؤية الإماراتية.



ويأتي القرار عقب حملة قادتها الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوان في المملكة المتحدة، لوقف تقليد تقديم الأسماك الذهبية كهدايا داخل أكياس بلاستيكية أثناء المهرجانات المحلية، والذي استمر لسنوات، بدعوى تصنيفه كأحد أشكال القسوة على الحيوان.



ووفقاً لموقع «مترو» البريطاني، تموت أغلب هذه الأسماك بعد ساعات قليلة من وصولها لمنازل الزوار، ما يُعد سلوكاً ينتهك مبادئ حقوق الحيوان.



وتقول الجمعية الخيرية المهتمة بحماية الحيوان إن المنازل التي تصل إليها أسماك الزينة الصغيرة بعد توزيعها في المهرجانات، ليست مجهزة بشكل كافٍ لمقابلة البيئة المناسبة لعيش أسماك الزينة.



وكان مجلس مدينة بريستول ورئيس البلدية مارفن ريس قد تلقوا مشروع القرار من قبل عضو المجلس المنتمي لحزب المحافظين، جوناثان هوكر، في اجتماع انعقد يوم الثلاثاء الماضي.



وقال هوكر إن عدداً هائلاً من الأسماك الصغيرة نفقت نتيجة الصدمة أو سوء المعاملة في غضون ساعات قليلة من وصولها لمنازلها الجديدة.



وتابع هوكر: «ربما لم يكن رئيس البلدية على علم بهذه الحملة الوطنية، لكنني متأكد من أنه يوافق على أن هذه الممارسة التجارية غير مقبولة على الإطلاق في هذا العصر».



وأضاف أن استخدام الحيوانات كجوائز وهدايا لا يحترم نوعها ويعد استغلالاً سيئاً لها، فضلاً عن كونه يخصم من رفاهياتها وحقها في عيش حياة طبيعية.